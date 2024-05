Montopoli verso il voto. In tre per fare il sindaco

MONTOPOLI

Tre candidati per la poltrona di sindaco di Montopoli (11.268 abitanti) per il quinquennio 2024-2029. In corsa ci sono Michael Cantarella con la lista civica Idee in Comune, Silvia Squarcini con Per un’altra Montopoli, coalizione di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati) e Linda Vanni con Insieme per Montopoli, centrosinistra (Pd, Verdi Sinistra e Azione).

Queste le domande ai tre candidati sindaco.

1 Montopoli 2050, cosa deve fare il sindaco per pensarla e costruirla nel migliore dei modi?

2 Come far rivivere i borghi. Gli incentivi per le aperture delle attività non sono stati sufficienti. Quali altre iniziative pensa di intraprendere?

3 In questi ultimi anni gli edifici scolastici hanno palesato diversi problemi. Come pensa di riorganizzarli?

4 Economia e lavoro: quali potenzialità e prospettive ha Montopoli da valorizzare?

gabriele nuti