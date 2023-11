"Montopoli: Sostegno alle Famiglie Nonostante le Risorse Governative Scarse"

"In assenza di risorse governative, come amministrazione comunale abbiamo scelto comunque di garantire il sostegno alle famiglie". Così la vicesindaca e assessora al sociale Linda Vanni commenta la notizia della pubblicazione del bando sul sito del Comune per il contributo a integrazione dei canoni di

locazione per le famiglie con disagio economico.

"Abbiamo messo circa 30mila euro, 5mila li ha disposti la Regione Toscana, però

anche il governo deve fare la sua parte ripristinando il fondo", ha aggiunto Vanni. Le domande vanno presentate,esclusivamente online, entro il 5 dicembre. Informazioni sul sito del Comune di Montopoli.