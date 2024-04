"Ai mondiali il Pontedera", trenta anni fa la vittoria che fece il giro del mondo

Pontedera, 6 aprile 2024 – Ai mondiali il Pontedera. in prima pagina la Gazzetta dello Sport nell’edizione di giovedì 7 aprile 1994. Cosa era successo il giorno prima ormai lo sanno tutti: la squadra granata aveva battuto 2-1 in amichevole l’Italia di Arrigo Sacchi che si stava preparando per affrontare i mondiali negli Usa in scena pochi mesi più tardi (gli azzurri arriveranno poi in finale, dove saranno battuti dal Brasile ai calci di rigore).

Quel successo, ottenuto nel centro federale di Coverciano al termine di un incontro disputato a porte chiuse fece il giro del mondo – infatti tutti i media, dagli altri quotidiani alle tv nazionali e anche internazionali dedicarono ampio spazio alla notizia - e fece conoscere a tutti la squadra di calcio della nostra città, rimasta ancora oggi l‘unica formazione di club ad aver messo sotto la nazionale. Un evento che oggi, esattamente 30 anni dopo, non ha perso un millimetro del suo fascino e del clamore che suscitò. Quella era l’Italia di Baggio e Signori, di Baresi e Costacurta, ma di là c’era il Pontedera di D’Arrigo, il Pontedera di Pane, Aglietti e Cecchini, che in campionato stava volando a suon di record verso una storica promozione in Serie C1. Il presidente di allora, Luciano Barachini, ricorda ancora con entusiasmo quei momenti: "Prima della gara Sacchi entrò nel nostro spogliatoio e si raccomandò con D’Arrigo affinché la nostra squadra esibisse un calcio a base di pressing e raddoppi. Il nostro allenatore lo prese di parola: alla fine del primo tempo vincevamo 2-0 grazie ai gol di Rossi e Aglietti". Nella ripresa il gol, di Massaro non bastò. "L’arbitro era Collina – riprende Barachini – e fece disputare un lunghissimo recupero, ma inutilmente per gli azzurri. E al rientro a Pontedera ci accolse una folla festosa e rumorosa prima che, alla sera, tutti i telegiornali aprissero le loro edizioni con la vittoria del Pontedera sulla nazionale. Quel 6 aprile fu una giornata memorabile".

Per celebrare questa ricorrenza la società granata domani nell’intervallo della gara casalinga contro l’Ancona (inizio alle 14) premierà lo stesso Barachini, insieme al figlio Marco, il tecnico D’Arrigo, il preparatore atletico Bartali e alcuni dei "ragazzi del ‘94" come Coli, Maraia, Allori, Rossi, Paradiso, Cecchini e Moschetti, per rivivere l’impresa e la stagione. Da ieri sera sul sito web uspontedera.it è inoltre visibile una una gallery dedicata alle opere dell’artista e tifoso granata Matteo Volpi, che faranno da sfondo all’iniziativa di domani e ad altre, mentre oggi la famiglia Barachini posta su youtube un video inedito di 30 minuti (realizzato negli anni ‘90 da Luca Salvetti) sulla cavalcata della stagione 1993-94 e sulla vittoria sulla nazionale. Link https://youtu.be/p0vrAxMeS3Q disponibile a partite dalle ore 9.