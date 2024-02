Modartech porta i sui talenti ad Addis Abeba

Un’altra esperienza di respiro internazionale. Dal cuore della Toscana ad Addis Abeba, nel segno della sostenibilità: Istituto Modartech vola in Africa per portare in Etiopia il suo impegno verso la promozione di una moda più inclusiva e green, attraverso gli outfit dei giovani designer. Tra gli outfit esposti anche alcuni capi ispirati agli abiti Habesha, un omaggio culturale della designer Tigist Santoro, studentessa di Istituto Modartech, di origine etiope. L’accademia con base a Pontedera e collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy, sarà protagonista della prima edizione delle "Giornate della Moda Italiana", a cura dell’Istituto di Cultura Italiana ad Addis Abeba. In programma masterclass – si apprende – rivolte ai giovani creativi e una mostra dedicata alla coscienza ambientale, all’etica sociale e all’innovazione responsabile. La creative exhibition "Together for the future: young italian fashion designers on sustainability", è aperta al pubblico da sabato nella sede dell’istituto Italiano di Cultura.

"Dai nuovi materiali ecologici, ai progetti di upcycling premiati nei contest internazionali, sono tanti gli esempi che testimoniano il nostro impegno nella promozione di una creatività sempre più attenta all’ambiente e socialmente responsabile – ha detto Alessandro Bertini, direttore di istituto Modartech -. Siamo felici di poter far conoscere il lavoro dei nostri studenti all’estero, tracciando la rotta per un progetto di internazionalizzazione attraverso una produzione artistica portatrice dei valori della sostenibilità ed inclusività".