Moda Quando il territorio sfila in passerella

PECCIOLIUn viaggio tra capispalla iconici e territorio. Grande successo per l’evento "SoprAtutto: Calore, Colori e Forme", che ha celebrato la bellezza e l’armonia tra moda, arte e gusto. Organizzato da Easy Style, azienda di Peccioli specializzata nella produzione di capospalla, con la collaborazione del Comune di Peccioli e la partecipazione di altre realtà locali, l’evento ha trasformato la Galleria dei Giganti in un palcoscenico per celebrare creatività e territorio. Un’esclusiva esposizione dedicata alla storia del capospalla, dal piumino al trench, dalla field jacket all’ecopelliccia, ognuno raccontato attraverso i dettagli del design che celebrano la tradizione e l’innovazione. "I tre brand dell’azienda: Satinette, Paola Deri e Adimari – spiegano gli organizzatori – incarnano l’essenza dello stile italiano, declinata al femminile e al maschile, regalando al pubblico una visione completa della loro filosofia di moda: qualità, eleganza e accessibilità. L’esperienza è stata arricchita da una deliziosa cena a base di prodotti locali a chilometro zero. A rendere la serata ancora più magica sono stati gli spettacoli degli artisti locali, un omaggio alla ricchezza culturale di Peccioli e dei suoi talenti". Un evento dedicato alla moda che si è trasformato in un vero e proprio tributo al territorio di Peccioli, dove Easy Style ha le sue radici. Da 15 anni, l’azienda è simbolo di eccellenza, unendo la cura del design italiano a una filiera di alta qualità. "Questo evento – ha dichiarato il team di Easy Style – rappresenta la nostra volontà di celebrare il legame profondo con Peccioli, un luogo che da sempre ispira il nostro lavoro. Grazie alla collaborazione con il Comune e le realtà locali, siamo riusciti a creare un format che unisce moda, arte e gusto in un’esperienza unica". Un format che è intenzione degli organizzatori trasformare in un appuntamento annuale.