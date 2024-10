Misericordia, la festa del super-governatore

Una festa a sorpresa per Remo Paperini, oggi ottatacinquenne, da 25 anni Governatore della Misericordia di Forcoli.

Una ricorrenza che non ti aspetti che qualcuno la possa festeggiare. Perché un quarto di secolo da governatore è tanto tempo, ma quando lo hai trascorso sempre con passione e totale dedizione verso gli altri, per cui non ti è pesato farloi, ritieni di aver fatto, speri bene, il tuo dovere e ricordarlo è superfluo.

Questo deve aver pensato Remo Paperini, al timone da venticinque anni della Misericordia di Forcoli, entrando nella sede forcolese e trovandosi di fronte a tutti i suoi volontari e non solo. Una sorpresa che ha lasciato Paperini senza parole ma forse non ce n’era nemmeno bisogno vista la grande dimostrazione di affetto ricevuta. Ha voluto portare il suo saluto anche l’amministrazione comunale di Palaia tramite la sindaca Marica Guerrini che, anche nella veste di volontaria della associazione, ha sottolineato la piena collaborazione che c’è sempre stata tra il Comune e l’attività della Misericordia. Come non poteva mancare la presenza di don Angelo Falchi, per diversi anni parroco proprio della parrocchia di Forcoli, che ha visto la confraternita della Misericordia fare i primi passi e poi crescere per dare una mano alla collettività di Forcoli, Alica-Baccanella e Treggiaia.

"Remo aveva la possibilità di trascorrere una tranquilla vita da pensionato – ha detto don Angelo – invece ha scelto di dedicare il suo tempo libero alla guida della Misericordia. Una scelta che ha portato avanti con passione e amore verso il prossimo. Oggi, dopo venticinque anni, lo ritroviamo ancora al suo posto, più attivo e motivato che mai. I suoi ottantacinque anni devono essere di esempio ai tanti giovani presenti che sono il futuro della Misericordia".

Tra le autorità intervenute anche l’attuale parroco di Forcoli don Antony. Un brindisi e un piccolo rinfresco hanno concluso la bella serata nella sede della Misericordia forcolese.

Pietro Mattonai