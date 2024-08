Minore scomparsa. Tracce alla stazione

Le ricerche sono estese a tutto il territorio nazionale. Anche perché dai cani molecolari – con i quali i carabinieri di Pontedera hanno condotto una battuta di ricerche nell pomeriggio di lunedì - è emersa una indicazione chiara: il fiuto degli "investigatori a quattro zampe". La giovane si era già allontanata da casa nel giugno scorso ha condotto lungo una traccia che porta dalla comunità, dove è stata vista l’ultima volta, al binario due dell stazione ferroviaria della città della Vespa. Indicazione secondo la quale la 17enne sarebbe salita sui un treno che l’ha condotta lontano dalla Valdera.

Addirittura fuori dalla Toscana. Le indagini sono a tutto campo e a questa ipotesi – si apprende – sono arrivati anche riscontri grazie ad alcune segnalazioni che sarebbero pervenute alle forze dell’ordine delle ultime ore. I carabinieri stanno cercando senza sosta la minore che si è allontanata domenica dalla comunità socio educativa nella quale era stata inserita a fine giugno scorso. L’ipotesi è che la ragazzina si stia appoggiando da amici e conoscenti. E anche su questo aspetto sono state condotte tempestive verifiche dai comandi territoriali interessati: ma delle giovane, per ora, non è emersa alcuna traccia.

La 17enne al momento della scomparsa indossava pantaloni sportivi neri di lunghezza media, scarpe "Air Force" Nike nere e una felpa scura a maniche lunghe. Porta gli occhiali con la montatura trasparente e ha i capelli castani con delle sfumature verdi-azzurre sulle punte, probabilmente raccolti in una coda. Con sé non ha uno zaino o altri oggetti personali. I carabinieri di Pontedera – una volta ricevuta la richiesta di aiuto – hanno subito avviato le ricerche perché, anche in ragione dell’età della ragazzina, c’è grande apprensione per questa lunga assenza. La giovane si era già allontanata da casa nel giugno scorso e venne ritrovata dopo una manciata di ore di ricerche frenetiche.

C. B.