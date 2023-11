"Minoranza c’è": "Venite in Comune e fate proposte

SANTA MARIA A MONTE

"L’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito Santa Maria a Monte ha lasciato il segno. Con autentico spirito di collaborazione ci mettiamo a disposizione degli uffici comunali, della giunta e del sindaco per dare una mano ad affrontare questa emergenza". Le consigliere Elisabetta Maccanti e Ilaria Parrella e i rappresentanti della lista di opposizione Viviamo Santa Maria a Monte offrono le loro competenze. "La gestione del territorio riguarda tutti ed è un aspetto che non si può tralasciare – dicono Maccanti e Parrella – Per questo motivo ci sentiamo di offrire la nostra esperienza, come ex sindaco e come ex assessore all’ambiente. Nei momenti difficili maggioranza e opposizione devono lavorare insieme".

"Ringrazio i consiglieri di opposizione Maccanti e Parrella – che offrono la loro esperienza a livello mediatico per la risoluzione delle problematiche del territorio. Mi stupisce che le stesse dichiarino che si mettano a disposizione degli uffici. Gli uffici comunali fin dalla serata del 2 novembre hanno costituito sotto la guida del sindaco il Centro operativo Comunale. Ringrazio la macchina comunale. Ha ben funzionato in questa emergenza, in piena sinergia e collaborazione con le associazioni di volontariato Pubblica Assistenza e Misericordia di Montecalvoli. Nessun cittadino è stato lasciato solo. Senza spirito di polemica, ricordiamo alle consigliere di opposizione, che non importa andare sui giornali a fare propaganda, se ci si vuole mettere a disposizione, basta solo contattare il sindaco e l’amministrazione. Sono a disposizione".