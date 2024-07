Minacce e stalking per vecchi dissapori, arrestato

Cenaia (Pisa), 20 luglio 2024 – I carabinieri di Cenaia hanno arrestato un 57enne residente in Valdera per stalking. In questo caso non si tratta di una questione sentimentale, ma di vecchi dissapori nei confronti di un altro uomo della zona nei confronti del quale l’arrestato ha compiuto atti persecutori e minacce.

Già in passato la magistratura si era occupata del caso imponendo allo stalker il divieto di avvicinamento alla persona offesa divieto che, però, era stato disatteso. Ecco dunque che i carabinieri lo hanno arrestato e poto agli arresti domiciliari.