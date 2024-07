MilleVoci Il coro di sole ragazze. Grande affermazione in Francia

SAN ROMANO

Dal gregoriano a Monteverdi fino ai grandi autori più recenti come Rossini e Puccini. Un corollario di brani e musiche impressionati quello scelto dal coro MilleVoci dell’Accademia internazionale d’organo e musica antica Giuseppe Gherardeschi/Il Rossignolo per partecipare al Festival international Choral en Provence a La Seyne sur Mer, in Francia. Il coro di San Romano, composto da sole bambine e ragazze, che è solo al secondo anno di attività, si è classificato al terzo posto nella sua categoria tra gruppi provenienti da tutto il mondo. Oltre a partecipare al Festival internazionale il coro MilleVoci ha anche tenuto due concerti a Rougiers e Signes. Bravissime la direttrice Marta Corti e la pianista Silvia Morosi e le componenti dell’ensemble tutto al femminile: Tosca Altini, Tosca Bellomo, Francesca Bernardini, Beatrice Biz, Valeria Caico, Viviana Amelia Caico, Eva Gagliardi, Viola Gagliardi, Margherita Gori, Mariasole Gori, Ludovica Tenerani. Tutte bambine e ragazze che abitano nel comprensorio – solo un paio vivono a Vinci e Firenze – e che hanno raccolto l’ammirazione e le congratulazioni da coristi di ogni parte del pianeta. Merito della loro precoce affermazione va dato anche a Benedetta Corti, preparatrice vocale del coro che non ha potuto prendere parte alla trasferta in terra di Francia. Fondamentale, come per ogni gruppo di giovani e giovanissimi, il supporto e la presenza dei genitori e degli accompagnatori, senza i quali nulla stato possibile. Dal coro MilleVoci, infine, il riconoscimento alla Fondazione Giorgio Tesi Group che sostiene il progetto e lo rende attuabile e alla comunità dei frati del santuario La Madonna di San Romano che mettono a disposizione gli spazi per la sede dello studio e delle prove.