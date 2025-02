Militarizzazione del territorio: "La riflessione di Filo Rosso"

Filo Rosso ha tenuto una riunione con al centro molti temi politici. Un incontro partecipato e denso di contenuti quello che si è svolto ieri al Circolo di Stibbio.

Gli interventi – si legge in una nota – " hanno spiegato in modo chiaro e puntuale ciò che sta avvenendo in Toscana relativamente alla militarizzazione del territorio e nello specifico alla creazione di ulteriori basi in tutta l’area pisana". Un tema che ne racchiude molti altri: "tutela ambientale, sicurezza e non per ultimi i diritti delle cittadine e dei cittadini".

Filo Rosso ringrazia Fausto Pascali e Lorenzo Tamberi del Movimento No Base, Denise Ciampi di Pontedera a Sinistra e Daniele Iannello di Diritti in Comune "per la loro partecipazione e il fondamentale contributo che hanno dato a questo momento di incontro e di verità".

Un grazie va anche al Circolo Monti Stibbio "che ci ha accolto ed ha collaborato insieme a noi alla realizzazione di questo evento".