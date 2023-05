Meteo incerto, Mangialonga sarà a giugno

Erano già pronte a partire per il tour enogastronomico nelle campagne pontederesi le oltre 830 persone che si sono iscritte alle 17esima edizione della Mangialonga. Ma il maltempo di questi giorni, previsto anche per domenica, ha costretto gli organizzatori e l’amministrazione comunale a rimandare l’evento che da domenica prossima si sposta a domenica 4 giugno. "D’altronde anche se domenica il tempo dovesse essere buono – ha detto il vicesindaco e assessore al commercio, Alessandro Puccinelli – tutte le strade di bosco sarebbero comunque bagnate e impraticabili. Abbiamo quindi preferito spostare l’evento per tempo in modo da far organizzare le persone e riprogrammare la nuova manifestazione. Siamo arrivati a 837 persone di questa Mangialonga, nata come felice intuizione di Renzo Bartoli che non potrebbe che essere soddisfatto di come questo evento si è sviluppato negli ultimi anni".

Tante persone, un centinaio, erano rimaste fuori in quanto l’organizzazione si era data un tetto massimo da non superare. Chi invece si era già iscritto e aveva già versato la quota d’iscrizione e non potrà partecipare alla data del 4 giugno potrà provare a scambiare i tagliandi con chi invece vorrebbe partecipare, i soldi non verranno restituiti. "C’è un segreto per fare le cose fatte bene ed è quello di fare le cose fatte bene – ha detto l’enograstronomo Enrico Bimbi –. Ci tengo a presentare un’importante novità di questa edizione, l’inserimento di una famiglia storica di Pontedera, la famiglia Martini della Fattoria Santa Lucia che farà degustare i suoi vini e metterà a disposizione i suoi boschi per la passeggiata. Allo stesso modo ringrazio Aldobrando degli Azzoni che ci ha dato la sua piena disponibilità". E poi ci sono gli sponsor a dare man forte come Conad Belfiore, che metterà a disposizione l’acqua necessaria, Giusti Auto, la BPLaj, Terre di Pisa e la Fisar Pontedera. Appuntamento quindi per domenica 4 giugno con una ricca passeggiata tra le eccellenze del territorio coordinate dalle associazioni Gs Treggiaia, Montecastello e Il Mattone-La Rotta.

l.b.