Mercato del mattone e stranieri. Tutti pazzi per la piccola Chianni. I numeri record dell’ultimo report

Gli acquirenti esteri continuano a investire in immobili italiani per migliorare la qualità della propria vita. Il Bel Paese piace da anni. Nel tempo ci sono zone che hanno beneficiato di questa tendenza. Anche la Valdicecina e la Valdera. Ma ora sul podio c’è la piccolissima Chianni stando al report 2023 sui dati del mercato immobiliare della regione Toscana di Gate-away.com, il portale immobiliare esclusivamente dedicato agli stranieri che vogliono comprare casa in Italia. Il Comune guidato dal sindaco Giacomo Tarrini registra un picco eccezionale di +143,42% nel 2023 rispetto all’anno precedente. "Una grande soddisfazione – ammette il primo cittadino –. Questa è una grande opportunità per il nostro territorio. Anche perché in parte, ma solo in parti, si tratta di investimenti in case vacanze, una buona parte compra per viversi". "E su questo aspetto abbiamo già riscontri – spiega Tarrini –. I Comuni come il nostro hanno un saldo negativo, sul numero di abitanti, che si trascinano da decenni, dovuto allo spopolamento a favore di centro maggiori, diversamente collocati anche per raggiungere scuola e lavoro: quest’anno, per la prima volta, abbiamo un saldo positivo. Non si può parlare, ovviamente, di inversione di tendenza, è troppo presto. Ma è un segnale forte".

"Questo interesse riguarda tutto il nostro territorio – aggiunge Tarrini –. Non solo il capoluogo, ma anche le località minori. I punti a nostro favore, oltre la bellezza di questo scorcio di Toscana? Un luoghi ben curati, dove i servizi ci sono tutti, immobili interessanti e dal prezzo competitivo". I più interessati gli americani, seguono Germania e Regno Unito. Il mercato? Diamo uno guardo agli ultimi dati. A gennaio 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.766 euro al metro quadro, con un aumento del 12,63% rispetto a gennaio 2023: è il prezzo più alto degli ultimi due anni.

Per la Valdicecina in genere siamo in una fase di sostanziale stallo: a Volterra per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.797 euro al metro quadro, con una diminuzione del 1,80% rispetto ad un anno fa. Meglio Pomarance: siamo a 1.051 al metro quadro, con un aumento del 6,59% rispetto a gennaio 2023. Crescono anche gli affitti.

Carlo Baroni