Il mercato della casa e il 2025, Pontedera conferma la crescita: “Il prezzo più alto in due anni”

Pontedera, 4 febbraio 2025 – Cosa succede al mattone con il nuovo anno? Il 2025 appena iniziato – secondo gli analisti – parte sotto buoni auspici per quanto riguarda i valori delle case, alla luce di un 2024 che per certi versi ha segnato una svolta, con l’inversione di tendenza dei tassi di interesse, il calo della spinta inflattiva e il ritorno di interesse. Mentre i canoni di locazione segnano tenute ed aumenti, sostenuti da una forte domanda che continuerà a confrontarsi con una ridotta offerta. Le prospettive per l’anno appena iniziato vengono considerate in generale incoraggianti per il mercato immobiliare. I primi numeri dell’anno confermano la forza del mattone (dati Immobiliare.it). A gennaio per gli immobili residenziali in vendita a Pontedera sono stati richiesti in media 1.705 euro al metro quadro, con un aumento del 4,73% rispetto a gennaio 2024 (1.628 euro). Ed è il prezzo più alto degli ultimi due anni. Oltre 200 euro in più del picco più basso registrato a marzo 2023 quando per un immobile in vendita venivano richiesti in media 1.487 euro al metro quadro. Il prezzo più alto è nella zona Santa Lucia, La Borra, con 2.541 euro per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona centro dove la quotazione media è 1.386 al metro quadro.

Crescita a doppia cifra anche per il settore delle locazioni: 9,95 al mese per metro quadro, con un aumento del 11,80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il prezzo più alto è nella zona La Rotta, Pietroconti, con 12,63 euro al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Santa Lucia, La Borra con una media di 8,15 euro al mese per metro quadro. Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti, in ternimi di numero di annunci pubblicati, sono le seguenti: Santa Lucia, La Borra, La Rotta, Pardossi, La Bianca, Pietroconti, Il Romito, I Fabbri. In assoluto la zona più presente negli annunci immobiliari è Santa Lucia con oltre 145 annunci immobiliari complessivi tra affitto e vendita attualmente presenti. Se gettiamo lo sguardo in Valdera troviamo situazioni diversificate. A Ponsacco c’è una sostanziale stabilità: siamo a 1499 euro al metro quadro, con un aumento del 0,81% rispetto, con il mercato delle locazioni che vede perdere appeal: 7,78 euro al mese per metro quadro, con una diminuzione del 11,59% rispetto.

Una quadro analogo, per certi versi, a Calcinaia, 1.762 euro al metro quadro, con un aumento del 1,44% rispetto a gennaio 2024. Mentre i livelli avevano raggiunto 1.824 euro al metro quadro nel settembre scorso. Resta a due cifre invece il settore delle locazioni: 10,32 al mese per metro quadro, con un aumento del 1,47% e siamo arrivati al prezzo più alto negli ultimi due anni.

In ottima tenuta c’è Bientina: con l’inizio dell’anno per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.890 euro al metro quadro, con un aumento del 12,30% rispetto all’anno scorso. Valutazione poco sotto il picco massimo raggiunto negli ultimi ventiquattro mesi di 1.896 al metro quadro. Il settore affitti perde invece il 15,67%.