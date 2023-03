Memoriale per le vittime del Covid

SANTA CROCE

Quarantadue morti e 5.774 ammalati di Covid. Questi sono i numeri della Santa Croce colpita dalla pandemia. Numeri aggiornati al 28 febbraio. Numeri impressionanti. E in occasione del 18 marzo, giornata nazionale di ricordo delle vittime del Covid, Santa Croce ha deciso di realizzare un Memoriale. Una decisione presa all’unanimità dalla conferenza dei capigruppo. Il luogo della memoria del Covid verrà realizzato in via Brunelleschi (nella foto), di fronte al PalaParenti, dove verranno piantati tre lecci e due ulivi, inslattata un’asta con la bandiera italiana e un totem con la scritta "A tutte le vittime del Covid-19. In memoria di quanti non sono sopravvisuti alla ferocia di un virus che ha attaccato i nostri corpi e i nostri animi mettendo a nudo la fragilità del nostro tempo. L’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno, 18 marzo 2023".

"Mi piace e mi preme sottolineare la decisione unanime di tutto il consiglio – le parole della sindaca Giulia Deidda – per un’iniziativa doverosa e per ricordare quello che abbiamo passato e le persone che non ci sono più". "Un atto dovuto a memoria di quella che è stata una tragedia collettiva – le parole di Alessandro Lambertucci, capogruppo della minoranza Per un’altra Santa Croce – E’ giusto che rimanga a monito anche per le future generazioni, visto che si è trattato di una pandemia mai sopportata dalla nostra generazione e che ha colpito sia gli affetti che l’interiorità delle persone". "Nella conferenza dei capigruppo abbiamo deciso tutti insieme di realizzare questo Memoriale – aggiunge Enzo Oliveri di Asma 2.1 – Un’iniziativa che mi fa particolarmente piacere"

