Meini: "Sul ponte alla Botte il Pd si prende meriti non suoi"

"Pieroni senza pudore. Sulla chiusura del ponte della botte vota mia mozione su ristori ad aziende danneggiate e la spaccia per sua". Tuona la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elena Meini sul caso del ponte chiuso per lavori tra Calcinaia e Vicopisano. "Senza pudore il consigliere regionale del Pd Andrea Pieroni annuncia trionfante l’approvazione all’unanimità della mozione sui ristori per le attività economiche danneggiate dalla chiusura del ponte della botte. Peccato che lo annunci senza specificare la prima firma su quell’atto: se c’è un partito che si è mosso concretamente quello è la Lega, non certo il Pd che al contrario è responsabile della chiusura, non avendo fatto negli anni la manutenzione. Dopo le assurde lamentazioni del presidente della Provincia Angori ora un caso di ‘appropriazione indebita’ di meriti politici: non una novità in casa Pd, sempre pronto a dare la colpa al governo nazionale quando questo è espressione del centrodestra. Quel che conta è che la Giunta regionale eroghi al più presto adeguati ristori". Chiude la Meini.