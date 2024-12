Mega impianto fotovoltaico. Autorizzata distesa di pannelli come dodici campi da calcio

CASTELFRANCOUna distesa di pannelli fotovoltaici tra via dei Tavi e via della Nave, nella zona di Castelfranco tra la provinciale Francesca Nord e l’Arno, in direzione di Santa Croce. Il mega impianto verrà realizzato in terreni agricoli e avrà una potenza pari a 7.175 kilowatt prodotti da 9.932 moduli. L’area su cui sorgerà l’impianto è di 105.070 metri quadrat. Per avere un’idea circa dodici campi da calcio. La proposta di realizzare il mega impianto è arrivata al protocollo del Comune di Castelfranco lo scorso 8 agosto dalla società Tavi srl con sede legale a Faenza, in provincia di Ravenna. Il via libera è stato rilasciato dal Comune di Castelfranco con determina numero 758 del 18 dicembre scorso a firma del responsabile del Suap (Sportello unico attività produttive) Alessandro Piazza. Il parere favorevole del Comune segue l’altrettanto parere positivo della Conferenza dei Servizi e il via libera da soggetti ed enti coivolti a vario titolo: Regione Toscana-Direzione tutela dell’ambiente ed eEnergia, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ispettorato territoriale Toscana, - Telecom Italia, Autorità Idrica Toscana, Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno, Asl Toscana centro-Dipartimento della prevenzione Empoli, Arpat, Demanio pubblico opere idrauliche, - Ministero della difesa–Marina Militare, Autorità di bacino distrettuale dell’appennino settentrionale, Genio Civile Valdarno Inferiore e costa.

"L’intervento proposto consiste – si legge nella determina di autorizzazione – consiste nella realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare con potenza di picco pari a 7.151,04 kWp ed una potenza in immissione in rete di 7.175 kW, costituito da 9.932 moduli da 720 Wp cadauno, fissati su struttura metallica, a inseguimento est-ovest, con 420 stringhe costituite da 26 moduli fotovoltaici e relative opere di connessione, nella costruzione di 1 cabina di consegna posta ad una distanza minima di 10 metri dal confine stradale e 4 cabinati di trasformazione poste ad una distanza minima di 10 metri dal confine stradale".

"Prevista anche la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato di sviluppo totale di circa 10 metri in attraversamento alla strada comunale via dei Tavi – si legge ancora nella determina – e la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato in BT/MT, di sviluppo totale di circa 10 metri in attraversamento alla strada comunale Via dei Tavi per il collegamento dei due sottocampi e la realizzazione di illuminazione esterna, sistema di videosorveglianza, allarme ed una recinzione corrispondente al perimetro dell’area di impianto".

g.n.