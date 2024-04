Marzia Fattori si candida a sindaco. Guiderà i Riformisti contro Giglioli: "Siamo pronti a dire la nostra"

Un fulimine a ciel sereno. Si candida a sindaco Marzia Fattori, l’ex assessore ai lavori pubblici che usci dalla giunta Giglioli sbattendo la porta ed in aperto dissidio con il sindaco. Si candida con i Riformisti per San Miniato, formazione civica che quindi "esce" dalla rosa dei sostenitori del centrosinistra che candida il primo cittadino uscente. Una scelta, quella dei Riformisti, frutto di un serrato confronto interno nel quale ha prevalso la posizione dei critici nei confronti del sindaco e della giunta. Il confronto tra anime ha portato alle dimissioni dal gruppo di Giulia Profeti, Fabio Grilli, Manuela Biancalani e Ramona Dinice. Nei giorni scorsi l’associazione ha accettato e ratificato le dimissioni provvedendo a nominare quale presidente Simone Telleschi. L’assemblea ha poi individuato il proprio candidato sindaco e dopo alcune settimane di ricerca e di condivisione Marzia Fattori ha accettato la proposta. " A seguito delle mie dimissioni del 9 gennaio – dice Fattori, pensavo che la mia esperienza politica fosse terminata. Sono stata contattata dalla lista “Riformisti per San Miniato”, persone con le quali ho già condiviso due campagne elettorali, che mi hanno illustrato gli obiettivi che si erano posti e mi hanno chiesto di contribuire al progetto, in prima persona. Una lista che appartiene alla mia stessa visione politica, quella del mondo democratico progressista ma che sarà declinata in un modo diverso di amministrare un comune bello e impegnativo come San Miniato".

"Dopo un periodo di riflessione e, anche su sollecitazione di molti cittadini ho deciso di accettare – prosegue –. Siamo consapevoli che sarà una dura battagliai, ma siamo pronti a dire la nostra". "In questo percorso vogliamo coinvolgere – aggiunge il presidente dell’associazione Simone Telleschi - altre forze politiche, civiche, sportive e del terzo settore nonché cittadini sensibili alle tematiche del buon governo, all’ambiente, ai diritti e alla sicurezza, al lavoro, la salute e l’inclusione sociale. Sarà una lista chiara, con le competenze necessarie per contribuire al buon governo e necessariamente ben identificata dal punto di vista politico-culturale".

Una tegola inattesa, questa, per la compagine di centrosinistra che candida il vincitore della primarie, perché i Riformisti anche nel 2019 ebbero un ruolo importante e perché è in arrivo – stando ai rumors – anche una quinta lista, a questo punto. Una lista orientata a sinistra e che avrà un proprio candidato sindaco: pare l’ex consigliere comunale Pd veronica Bagni. Due formazioni in grado di "pescare" nel potenziale elettorato contento di Pd e alleati.

Carlo Baroni