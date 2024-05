Martelli riunisce i pastifici di tutta Italia: "Non è stato facile. Era la prima volta"

LARI

"Volevo riunire tutti i produttori di pasta secca e ci sono riuscito". E’ fiero della sua iniziativa Dino Martelli che è ha portato in Toscana il meglio della pasta italiana. Martelli, celebre produttore dell’omonima pasta di Lari, alcuni mesi fa aveva letto dell’iniziativa Pastaria che si celebra a Firenze a maggio. "Subito mi domandai – racconta Martelli – ma perché noi produttori non ci incontriamo mai?". Così il larigiano ha incontrato Lorenzo Pini, direttore di Pastaria che "ha accolto subito la mia idea". Ma realizzarla non è stato facile. "Il problema era trovare i produttori perché in Italia non esiste un annuario con la lista dei nomi – prosegue nel racconto Martelli – Così decisi di mettermi alla ricerca dei produttori di pasta secca da 10 a 100 quintali al giorno. Non è stato facile trovare i nominativi, ma praticamente li ho contattati tutti. E devo dire con grande soddisfazione che la quasi totalità ha risposto sì al mio invito di trovarci a Firenze per conoscerci. E la mia proposta è andata avanti fino a quando, nei giorni scorsi, ci siamo trovati alla Leopolda".

All’appello di Martelli, su 70 produttori individuati in tutta Italia, ne hanno risposto in 60. Un bel traguardo. "A tutti ho detto che era l’occasione per conoscersi e stringersi la mano – spiega Martelli – perché mai ci siamo trovati. Dopo le presentazioni siamo entrati nella discussione dei problemi principali tra cui la concorrenza dei grandi pastifici che ora sembrano tutti artigiani e noi come artigiani veri ci dobbiamo muovere per informare i consumatori cosa facciamo. Da qui è partita la necessità di essere più presenti sui social".

Nicola Pasquinucci