Martellate contro il vetro. Vandalizzato il bus in corsa

Atto vandalico contro un bus della Sequi durante il pecorso. Un fatto dove per fortuna nessuno si è fatto male. Ma poteva accadere. Lo rende noto Autolinee Toscane che fornirà le registrazioni del sistema di videosorveglianza per permettere a Sequi l’identificazione ed eventualmente denunciare alle autorità competenti i responsabili del gesto che ha colpito un bus che per conto di At svolge il servizio di trasporto pubblico locale. Il fatto è successo lunedì sulla corsa delle 13.45 da San Miniato - Piazza Eufemi con direzione Ponte a Egola: qualcuno – viene spiegato –: ha preso il martelletto e spaccato il vetro laterale destro (quello dopo la porta posteriore di uscita). Il fatto è avvenuto tra le 13.50 e le 13.55 sulla Tosco-Romagnola con il bus quasi arrivato a Ponte a Egola. "Oltre al danno economico e alle conseguenze sul servizio di trasporto dovute alla necessità di riparare il mezzo così inutilizzabile per l’utenza – precisa la nota – At e Sequi fanno notare che si è rischiato che si facesse male qualcuno a causa dei vetri che sono schizzati ovunque all’interno del bus".

C. B.