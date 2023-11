"Mario Iannella Candidato Segretario PD: Appuntamento al Circolo Arci Pisanova"

Stasera alle 21 al circolo Arci Pisanova di via Frascani Mario Iannella ufficializzerà la sua candidatura a segretario del Pd comunale. A sostenerlo il fronte compatto dei bonacciniani locali, a cominciare dal presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ma anche la pattuglia degli under 40 dem che nelle scorse settimane ha lanciato, per prima, il sasso nelle acque stagnanti dei dem pisani da troppo tempo alle prese con guerre fratricide piuttosto che su proposte politiche alternative al centrodestra.

Iannella, 35 anni, campano di origine e approdato a Pisa come allievo della Scuola Superiore Sant’Anna, dove si è laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti e dove oggi svolge la sua attività di dottore di ricerca, è anche autore di due libri e abilitato come professore associato in diritto pubblico comparato. L’appuntamento di stasera, spiega una nota degli under 40 del Pd, "sarà un’occasione per discutere delle prospettive del Pd locale e del futuro della città: verranno presentati i contributi ricevuti nelle scorse settimane, oltre agli interventi dei rappresentanti delle associazioni invitate: una volta il partito pisano aveva forza e autorevolezza che gli hanno consentito di incidere, ad esempio, nel dibattito nazionale sulle politiche ambientali, universitarie, internazionali". Il primo obiettivo, secondo il documento degli under 40, è quello di "una prospettiva per lo sviluppo della città che parta dal dialogo con le tre più importanti realtà occupazionali pisane: il mondo dei servizi, quello universitario e il sistema sanitario".