Manutenzione pozzi biogas. Rischio cattivi odori

Se sentite qualche strano odore nell’aria non vi preoccupate, è tutto... previsto e normale. Da stamani infatti Ecofor inizia la manutenzione dei pozzi di biogas e sul percolato del sito di Viale America a Pontedera, e questo, ha fatto sapere l’azienda, potrebbe generare qualche cattivo odore nell’aria.

Questo genere di interventi, che Ecofor ha affidato ad una società specializzata, è infatti obbligatorio (come disposto dalla Autorizzazione Integrata Ambientale) per tenere sotto controllo la tenuta e l’integrità dell’impianto, altrimenti si può andare incontro ad una perdita di efficienza, fino al blocco. Come noto, il biogas (una miscela di vari tipi di gas, principalmente metano e anidride carbonica, prodotti dalla fermentazione batterica in anaerobiosi – cioè in assenza di ossigeno - di residui organici vegetali o animali) recuperato dalla discarica di Gello a Pontedera, una volta trattato viene usato da Ecofor per la produzione di energia verde. "Ci scusiamo in anticipo – scrive Ecofor Service in una comunicazione a tutta la cittadinanza – per eventuali disagi che si potessero presentare durante tali fasi di cantiere"

Stefano Lemmi