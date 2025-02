“Mani di fata“ è in carcere. Furti e truffe in mezza Italia

SANTA CROCE"Mani di fata", così i carabinieri del comando provinciale di Pisa hanno soprannominato il ladro e truffatore seriale che dalle prime ore della notte di giovedì è rinchiuso nel carcere Don Bosco di Pisa. Su di lui pendeva un ordine di cattura emesso il 19 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa in quanto deve scontare la pena residua di 7 anni e 3 mesi di reclusione per concorso nei reati di furto aggravato e truffa. Oltre agli anni di carcere il santacrocese – un quarantenne italiano – dovrà anche pagare una multa di 4.950 euro che fa parte della condanna. A porre fine alla latitanza di "Mani di fata" sono stati i carabinieri della stazione di Santa Croce che subito dopo aver ricevuto il provvedimento di arresto dalla Procura, hanno individuato il quarantenne che, dopo le formalità di rito espletate in caserma, è stato associato alla casa circondariale di Pisa dove, commentano i carabinieri del comando provinciale, "potrà riflettere sulle sue azioni" e dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo, celibe, disoccupato e con un curriculum criminale di tutto rispetto, è stato condannato per furti aggravati e truffe perpetrati tra il 2008 e il 2022 nelle province di Pisa, Firenze, Lucca e Brindisi. Quattordici anni di scorribande ladresche in mezza Italia. Interrotte con l’arresto nel 2022.