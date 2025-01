"Mangiare bene". E i ragazzi danno 8+ alla mensa

Il Comune ha avviato da tempo, in collaborazione con il centro cottura comunale e con la commissione mensa un percorso di educazione alimentare volto al "mangiare bene" dai nidi d’infanzia fino alle scuole dei grandi. I menù delle scuole sono vari, mai ripetitivi, alle mense delle scuole di Capannoli e Santo Pietro Belvedere si mangiano i cereali ma anche la pizza, si mangiano le minestre e le polpette di pesce. E si sperimentano menù regionali e internazionali. Tutti prodotti biologici al 100%, motivo di orgoglio dell’amministrazione comunale che ha avuto un riconoscimento dall’ex Ministero delle Politiche agricole (oggi Sovranità alimentare) per la qualità della mensa bio, un obiettivo deciso in tempi in cui non era così diffuso parlare di alimenti biologici.

Nel centro cottura, realizzato dal Comune e gestito in appalto da una ditta specializzata, si preparano ogni giorno centinaia di pasti per le mense degli asili nido e delle scuole del Comune di Capannoli ma anche per alcune scuole dei Comuni vicini di Palaia e di Ponsacco. Oltre ai pranzi il Comune fornisce anche le merende ai nidi e alle scuole.

"La Commissione mensa è un momento di confronto tra l’amministrazione comunale, il centro cottura, i genitori e il personale scolastico – riferisce la sindaca Arianna Cecchini (foto) – Nell’ultima commissione mensa, quando abbiamo chiesto ai ragazzi che ne usufruiscono che voto darebbero alla nostra mensa scolastica ci hanno risposto "8+"".