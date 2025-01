Manfredi Potenti:: "Strada obsoleta, svolta necessaria"

VOLTERRA"Dopo vari colloqui presso la struttura del Mit posso confermare l’ attenzione del Governo per la statale 68. L’ obiettivo mio e dei colleghi è quello di fare uscire dal dimenticatoio quella che è una strada fondamentale per il centro della Toscana" lo annuncia il senatore Manfredi Potenti, membro della VIII conmissione a Palazzo Madama. "A breve vi saranno cambiamenti nella struttura tecnica Anas relativamente alla parte che riguarda proprio la statale che, dall’Aurelia, sbocca a pochi kilometri da Siena, protagonista di un grave movimento franoso lo scorso dicembre nel tratto Volterra-Colle Val d’Elsa".

"Per questo, mentre i lavori di consolidamento e messa in sicurezza procedono - prosegue Potenti - vogliamo sottolineare l’urgenza di proseguire con la progettazione da parte di Anas Toscana per i tratti nuovi di strada. Non possiamo più attendere e chiediamo un’ accelerazione dei tempi. Apprendiamo anche dell’ interessamento di alcune amministrazioni e consigli comunali per la strada: la cosa fa molto piacere perché l’unità delle istituzioni è fondamentale per raggiungere presto e bene gli obiettivi. Ovviamente Anas è una struttura che fa riferimento al governo e al ministro delle infrastrutture e noi siamo a disposizione per portare attenzione nuova anche su Volterra, sulla Valdicecina e sulla Valdelsa affinché ci sia uno sviluppo. La 68 è una strada obsoleta e molto trafficata: siamo fiduciosi che si possa arrivare ad una svolta quanto prima".

I.P