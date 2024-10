Maltempo, Villa Baciocchi. Stanziati 100mila euro per riparare le ferite

CAPANNOLI

Oltre 100 mila euro per riparare i danni al tetto di villa Baciocchi a Capannoli causati dal maltempo del 2 novembre dello scorso anno. È stata pubblicata all’albo pretorio del Comune la determina che affida i lavori alla copertura dell’immobile. Quasi un anno fa, quando la Valdera, come gran parte della Toscana, è finita sott’acqua il tetto di villa Baciocchi ha subito danneggiamenti al manto di copertura e alla sottostante guaina impermeabilizzante provocando infiltrazioni. Una situazione che ha portato alla necessità di valutare e stimare i danni e denunciare l’evento alla compagnia assicuratrice. Infine, dopo il via libera da parte dell’assicurazione, l’incarico per procedere con i lavori.

"A novembre dello scorso anno – spiega la sindaca Arianna Cecchini – la nostra villa ha subito questi danni che hanno ostacolato i lavori che erano già in corso per il rifacimento delle soffitte. L’intervento è proseguito nelle stanze non coinvolte, ma in alcuni punti abbiamo dovuto aspettare di poter riparare il tetto per evitare che le infiltrazioni potessero danneggiare i lavori svolti. Adesso si può procedere prima con il tetto e contemporaneamente proseguire con il progetto della riqualificazione dell’ultimo piano". L’edificio che ospita i musei cittadini negli ultimi anni ha subito una graduale riqualificazione prima il nuovo allestimento della sezione archeologica, poi il restauro degli affreschi del salone principale infine l’ultimo piano grazie al Fondo cultura indetto dal ministero. Un intervento dal costo totale di 870 mila euro per il quale è stato richiesto un contributo del ministero di 696 mila euro.

"Quando saranno pronte le soffitte? – conclude – Ci auguriamo nei primi mesi del 2025, a primavera. Quando sarà pronto anche il nuovissimo allestimento digitale per accogliere i visitatori tra le leggende e la storia della villa". Il progetto nasce infatti per ampliare il percorso di visita attraverso le voci dei personaggi storici che da qui sono passati ma anche il contesto socio economico in cui è inserita la villa. Le sale saranno 8 e il filo conduttore sarà il racconto del luogo e della sua storia sotto varie sfaccettature. Il linguaggio sarà quello digitale e multimediale anche in lingua inglese per riuscire a coinvolgere sempre più le famiglie e i piccoli visitatori e accogliere turisti stranieri.

S.E