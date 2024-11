"Maltempo, subito ristori adeguati"

"Ho effettuato un sopralluogo a Montecatini Val di Cecina pochi giorni dopo l’alluvione, insieme al sindaco Francesco Auriemma e ho potuto constatare personalmente i gravi danni economici patiti sia dai cittadini che dai commercianti del luogo".

Ad annunciarlo è l’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi. "Allo stesso modo, molti altri Comuni della nostra regione, sia sulla costa che nell’interno, sono stati messi in ginocchio dal maltempo che ha flagellato la Toscana tra il 18 e il 23 settembre scorsi – prosegue – Per questo mi sono fatta sin da subito portavoce delle istanze dei territori, chiedendo ristori veloci ed adeguati. Bene quindi che il Governo abbia deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, lo stato di emergenza per Marradi, Palazzolo sul Senio, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Bibbona, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo. Gli 8,7 milioni di euro che sono stati messi a disposizione e che serviranno ad attuare gli interventi più urgenti sono la miglior conferma dell’attenzione che il Governo di centrodestra riserva alla Toscana".