Lupo ripreso a Montefalcone Due avvistamenti in due giorni lungo la recinzione della riserva

Castelfranco di Sotto (Pisa), 17 marzo 2023 - Il lupo nella foto è stato ripreso ieri mattina da un automobilista che stava viaggiando sulla strada provinciale Castelfranco-Staffoli. L’animale era lungo la rete di recinzione della riserva naturale di Montefalcone. Ed è l’ennesima testimonianza che i boschi delle Cerbaie sono diventati habitat ideale per i lupi. La zona non è distante dal bosco di Tonzana, vicino Cerretti, nel comune di Santa Maria a Monte, dove l’altro giorno quattro ragazzini quindicenni si sono ritrovati faccia a faccia con due lupi mentre stavano facendo un giro con le moto da cross. E uno di loro – come abbiamo raccontato su queste stesse pagine nell’edizione di ieri – è dovuto salire su una quercia alta dieci metri perché, a differenza degli amici, non era riuscito a scappare per l’improvviso spegnimento del motore.

Un lupo ieri mattina a Montefalcone

Gli avvistamenti di questi animali cominciano ad essere un po’ troppo frequenti. E il problema è che i loro spostamenti sono sempre più vicini alle case. "Il video del lupo lungo la recinzione della riserva di Montefalcone è stato girato anche a me – dice il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti – Faremo tutte le verifiche del caso e informeremo chi di competenza. Voglio approfondire la questione e capire se si tratta di lupi o di ibridi".

La scorsa settimana c’era stata una segnalazione addirittura da Ponticelli, frazione popolosa di Santa Maria a Monte. E sempre a Santa Maria a Monte i lupi hanno ucciso cinque pecore nella zona di via Poggetti e un agnello in via Taccione, zona residenziale collinare molto vicina alle abitazioni e particolarmente popolata. Insomma, si avvicinano alle case questi lupi e non è un buon segno.

