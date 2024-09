"Lunghe code alla rotatoria. La Provincia faccia qualcosa"

PONTICELLI

"L’altra sera sono stati battuti tutti i record con con oltre un chilometro di fila di auto e camion incolonnate fin quasi al ponte sull’Arno della ’Bretellina’ tra Ponticelli e lo svincolo di Capanne della FiPiLi. La mega-rotonda di Ponticelli non funziona". A dirlo è Alberto Fausto Vanni, coordinatore di Azione-Partito Repubblicano di Santa Maria a Monte. "Ormai è chiaro a tutti che la rotatoria di fronte alla zona commerciale Coop non è stata azzeccata – attacca Vanni – Non passa giorno, infatti, che si formano file lunghissime, in particolar modo alle 12 e alle 13 e alle 18 e 19 quando i dipendenti delle aziende delle zone industriali della pianura tra Ponticelli, Capanne, Castelfranco e Santa Croce, rientrano a casa per il pranzo e a fine giornata lavoratitiva. Questa strada molto trafficata collega la parte collinare di Santa Maria a Monte e i paesi limitrofi come Bientina e dintorni con la FiPiLi e, appunto, le zone industriali". "Abbiamo incaricato esperti per studiare eventuali soluzioni – aggiunge Vanni – Dopo approfondimenti e studi una soluzione sarebbe possibile ed è quella di realizzare all’estremità della grande rotatoria allungata, all’intersezione con la via Francesca e la Francesca Bis, una nuova rotonda per smistare meglio il traffico. Inoltre dalla parte opposta, da via Colombaie, l’accesso alla rotonda esistente. E’ indubbio che il nuovo ponte sull’Arno e la rotatoria hanno dato valore all’intero territorio di Santa Maria a Monte e messo questo paese al centro della zona. Ma le file e i tempi di attesa sono troppo lunghi e la rotonda necessita con urgenza di interventi che spettano alla Provincia per competenza sulle strade, ma sollecitiamo anche l’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte a sollecitare per risolvere questo annoso disagio".