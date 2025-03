L’ufficio di prossimità: "Servizio importante"

Il cittadino rivolgendosi all’ufficio di prossimità potrà inoltrare le pratiche per l’amministrazione di sostegno, richiedere un’autorizzazione al giudice tutelare oppure l’autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio, la nomina di un curatore speciale, ricevere supporto per avere una consulenza o assistenza sugli istituti di protezione giuridica. Per Fauglia questo ufficio è realtà da ieri, negli gli uffici anagrafici del Comune. All’inaugurazione erano presenti l’assessora regionale Alessandra Nardini, la presidente del Tribunale di Pisa Beatrice Dani, il sindaco Alberto Lenzi e l’assessora Pietra Molfettini. "Sono particolarmente soddisfatta di questa iniziativa che avvicina la giustizia alle persone e la rende non un apparato oscuro e lontano, ma un servizio a fianco dei cittadini soprattutto di quelli che si trovano in condizioni di maggiore fragilità e debolezza", ha detto la presidente Dani."Il Comune di Fauglia – ha spiegato il sindaco – già da tempo è impegnato nell’implementazione dei servizi al cittadino, prima con la Bottega della salute, poi con il Punto digitale facile, ora con l’apertura dell’Ufficio di prossimità".

"Contribuire a rendere capillari i servizi per le cittadine e i cittadini, soprattutto per le persone con difficoltà di spostamento e nei territori più periferici, è un obiettivo che la Regione Toscana sta perseguendo con determinazione – ha proseguito l’assessora regionale Alessandra Nardini -. Ridurre le disuguaglianze tra persone e territori è fondamentale per implementare la coesione sociale e per garantire pari opportunità a tutte e tutti, in ogni parte nella nostra regione". "Lo sportello di Prossimità – ha infine aggiunto l’assessora Molfettini – sarà aperto su appuntamento tutti i giovedì mattina dalle ore 9 alle ore 12; potranno usufruirne non solo i residenti del Comune di Fauglia ma anche coloro che abitano nei comuni limitrofi e chiunque lo riterrà utile".

Carlo Baroni