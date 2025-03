Schianto tra auto e furgone, muore un ragazzo di 24 anni. Lo choc dell’autista: “Me lo sono trovato davanti”

Livorno, 15 marzo 2025 – Se l’è visto arrivare contro. Incidente stradale ieri mattina lungo l’Aurelia al Boccale alle alle 8.45 con una vittima, Luca Coccorullo, di 24 anni, residente a Quercianella.

Era alla guida della sua auto in direzione Livorno, quando si è scontrato frontalmente con un furgone, al volante del quale c’era un uomo di Pontedera di 50 anni. Coccorullo è apparso subito in gravi condizioni per i traumi subiti nel violento impatto con il furgone.

Sono accorsi sul luogo dell’incidente l’ambulanza della Misericordia di Montenero, l’auto medica da Livorno e un’altra ambulanza della Misericordia di Antignano.

Stabilizzate le condizioni del ferito, con politrauma e non cosciente, i soccorritori lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno dove era stata messa in allerta la shock room. Arrivato in ospedale i medici hanno tentato il possibile per salvarlo, ma non è bastato proprio per la gravità delle ferite e dei traumi.

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, il 24enne nei pressi di una curva avrebbe invaso la corsia opposta andando a finire contro il furgone che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. L’auto così è stata sbalzata contro il guardrail. Dietro l’auto di Luca Coccorullo c’era sua madre su un’altra automobile che solo per un soffio non è stata coinvolta nell’incidente.

La Polizia Municipale è intervenuta sul posto per mettere in sicurezza la circolazione lungo l’Aurelia e per eseguire i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

I due mezzi coinvolti nello scontro, dopo la segnalazione al pm di turno, sono stati messi sotto sequestro quando è arriva la conferma del decesso in ospedale di Luca Coccoruollo. La sua salma è stata poi consegnata alla famiglia. L’Aurelia nel tratto tra Boccale e Romito è tristemente noto per la sua pericolosità, specie nelle condizioni di maltempo come ieri mattina.

L’asfalto poi reso viscido dalle piogge della notte tra giovedì e venerdì e dal salmastro, può avere influito sull’incidente.

Monica Dolciotti