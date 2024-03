L’ospedale tra i primi 100. Il Lotti è un’eccellenza: "Testimonia la crescita"

Una eccellenza al centro della Valdera che svetta nelle classifiche regionali e si fa rispettare in quelle nazionali. L’ospedale Lotti di Pontedera si conferma tra i primi cento ospedali d’Italia, secondo la classifica stilata ogni anno dal magazine statunitense Newsweek in collaborazione con Statista.com. La rivista americana ha pubblicato la sua lista dei migliori ospedali del mondo, inclusa una sezione dedicata all’Italia, dove l’ospedale Lotti si è classificato all’84esimo posto, confermando così il suo ottimo status nel campo dell’assistenza sanitaria. Con oltre 2.400 ospedali esaminati in tutto il mondo, la ricerca si estende su 30 Paesi con l’obiettivo di valutarne la qualità dell’assistenza sanitaria.

Secondo la metodologia illustrata da Newsweek, la classifica tiene conto di diversi parametri, tra cui sondaggi online con esperti medici, indicatori di performance, dati pubblici provenienti da sondaggi post-ricovero riguardanti la soddisfazione generale dei pazienti e metriche relative a svariati fattori di qualità, come per esempio il rapporto tra paziente e medico. Al primo posto della sezione dedicata agli ospedali italiani spicca il Policlinico Gemelli di Roma, seguito dal Grande Ospedale Niguarda e dal San Raffaele entrambi di Milano. Il primo presidio sanitario toscano in classifica è Careggi di Firenze, all’11esimo posto, mentre l’Azienda ospedaliera universitaria pisana è al 27esimo posto. Quindi al 53esimo posto si trova il Santa Maria Nuova di Firenze, al 60esimo il San Giuseppe di Empoli e al 73esimo l’Aous di Siena. Il Lotti, secondo questa classifica, sale così di dieci posizioni rispetto allo scorso anno. Un riconoscimento che soddisfa anche l’amministrazione comunale che ha voluto fare i complimenti a chi ci lavora.

"Un riconoscimento importante, che arriva da un osservatorio indipendente e internazionale – commenta Matteo Franconi Sindaco – e che fa fare un balzo in avanti per l’ospedale Lotti, in questa classifica, di ben 10 posizioni rispetto all’anno precedente. Un risultato che testimonia la crescita strutturale, generale e specialistica del Lotti e la professionalità di tutto il personale del nostro ospedale. Un ospedale, sempre più punto di riferimento per un territorio vasto, sul quale sono in atto investimenti importanti che faranno compiere un ulteriore salto di qualità".