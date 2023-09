"Lo stadio chiuso ha rovinato la festa"

"Per la Ponsacco calcistica, poteva essere una bella festa di sport, ospitare al Comunale il Livorno, con una cornice di pubblico importante , avrebbe sicuramente segnato un pomeriggio da ricordare, invece la Mobilieri è scesa in campo a Santa Croce per l’indisponibilità del proprio campo". E’ il commento congiunto firmato da Gianluigi Arrighini del Movimento 5 Stelle e Federico D’Anniballe di Insieme CambiAmo Ponsacco sul caso dello stadio off limits ai tifosi perché il cantiere non ha permesso l’ingresso in sicurezza dei tifosi. Scelta che ha scatenato velenose polemiche sull’operato del Comune nel gestire il cantiere. Polemiche che ora si aggiungono al rammarico per il il ko dei Mobilieri caduti sotto i colpi dei livornesi.

"Il Comunale, da oltre 12 mesi ormai privo della tribuna centrale, a seguito di sopralluogo della Questura è stato ritenuto inagibile, per evidenti opere fuori norma, costringendo la società Mobilieri a trasferirsi sul campo santacrocese, con ricadute sulla società, anche economiche rilevanti – proseguono i due consiglieri – Con ancora negli occhi le pubblicazioni apparse sui profili social dell’amministrazione con tanto di rendering fotografici della tribuna nuova di zecca, gli sportivi ponsacchini si trovano a fare i conti con una amara realtà dove non possono assistere lapropria squadra nel campo di casa. A Cenaia, in appena 5 mesi, hanno adeguato la propria struttura sportiva, a quali conclusioni dobbiamo arrivare, se non ad affermare un evidente errore di programmazione di queste opere, che dovevano già essere terminate, come affermano i dirigenti della Mobilieri, ed invece andranno ad intralciare la stagione sportiva per altro tempo ancora".