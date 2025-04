Lo sportivo dell’anno 2025. Una raffica di premiazioni. Ospiti vip alla grande serata

Un evento che celebra le giovani eccellenze del territorio. ma anche le società, gli uomini e le donne che si occupano di loro tutto l’anno. Il 28 aprile, alle 21, all’Auditorium Crédit-Agricole, torna lo Sportivo dell’anno, la grande manifestazione organizzata dal Comune di San Miniato in collaborazione con la Consulta dello sport e l’associazione Sport & solidarietà, durante la quale saranno consegnati i riconoscimenti agli atleti, alle atlete, alle società sportive, ai volontari, alle volontarie e ai dirigenti che, nel corso del 2024 si sono particolarmente distinti. Anche per questa edizione ci saranno alcune presenze d’eccezione, grandi sportivi che hanno dato lustro al Paese e che hanno fatto - o fanno ancora - dello sport la loro vita. Ospiti della serata – è stato annunciato in questi giorni – saranno Giulia Pisani, ex pallavolista e commentatrice Rai, Jacopo Seghetti portiere della Primavera dell’Empoli e Anna Beat (Anna Donati) ballerina di street dance e hip hop originaria della vicina Fucecchio, campionessa italiana di hip hop, che lo scorso anno è apparsa anche in prima serata su Rai 1 nel varietà "Colpo di Luna". Un evento che la giovanissima assessora allo sport Elena Maggiorelli ha curato, anche quest’anno, personalmente perché la serata sia una autentica festa dello sport. San Miniato vanta un “mondo” vasto e variegato di realtà sportive di grande livello, che lavorano incessantemente sul territorio e che avviano centinaia e centinaia di bambini e ragazzi nelle varie discipline. Anche quest’anno l’auditorium di piazza Bonaparte – tratro dei grandi eventi della città – sarà stracolmo di giovani e di gioia.

C. B.