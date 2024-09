Lite in strada con coltello, un ferito nella notte: ancora episodi di violenza

Pontedera, 22 settembre 2024 – Una lite in strada per futili motivi. Un’altra. Il fatto è avvenuto nel corso della notte scorsa nella zona stazione, tra la Coop e l’ex Enel. Si sarebbe trattato di due stranieri. Un alterco fra i due, la scintilla. Ma quando i toni probabilmente si sono alzati, richiamando l’attenzione anche di passanti, spunta un coltello. E uno dei due resta ferito, fortunatamente in maniera molto lieve. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della città. Un episodio non grave vista l’entità della ferita e nel quale non ci sono state altre persone coinvolte se non i due litiganti. Ma è chiaro che l’accaduto abbia richiamato nuovamente l’attenzione su alcune criticità che permangono, specie in alcune zone e pur alla luce del grande impegno delle forze dell’ordine con controlli capillari, attività di prevenzione e interventi immediati.

Del resto è di una settimana fa quando un giovane marocchino venne visto sanguinante per terra, vicino alla rotatoria tra la Tosco Romagnola e via Pisana, nella zona del Cavallino Rosso. Insieme a lui c’era un altro connazionale, anche lui ferito. Anche in quel caso tutto sarebbe stato innescato da un diverbio nell’ambito del quale spuntò un coltello. Ma un altro brutto episodio – questo invece ancora più recente – ha scosso Pontedera: un commerciante si è trovato davanti al proprio laboratorio di pasticceria un soggetto che giorni prima aveva già creato qualche problema nel locale. A quel punto il commerciante gli ha detto di non andare più al bar ad importunare le persone. A quel punto l’uomo avrebbe tirato fuori un coltello e minacciato: “Ti ammazzo, ti taglio la gola”. Il commerciante a quel punto si è rifugiato nel furgone. Nessun legame tra tutti questi singoli episodi.

Se non il fatto che succedono a Pontedera dopo un’estate movimentata da questo punto di vista. Un’estate nella quale c’è stato l’episodio che ha scosso Pontedera fino al punto di scendere in piazza per la sicurezza: la rapina violenta ad danni di un commerciante per il Rolex che portava al polso. Un’azione condotta da tre soggetti, uno lo fermò, gli altri due gli saltarono addosso. I tre stranieri si dettero alla fuga con un orologio da 14 mila euro. Il commerciante invece finì alla cure del pronto soccorso.