Lions got talent, un successo. La solidarietà sul gradino più alto

La decima edizione del Lions Got Talent non ha tradito le attese: il Teatro Era era esaurito. Il Lions Club Pontedera Valdera, supportato dal Leo Club Pontedera, si è lanciato in questa ennesima impresa di beneficenza, ottenendo anche quest’anno il patrocinio del Comune (presente anche il sindaco Matteo Franconi). Vanessa Signorini e Cosimo Baldi hanno curato la regia dell’evento presentato, come di consueto, da Alessandro Matteoli Spazialex DJ, coadiuvato da Lorenzo Zingoni.

La serata si è aperta con l’esibizione dei vincitori della precedente edizione e della scuola di danza Sensazione di Movimento. Poi il sipario si è aperto con i saluti dell’attuale presidente del Lions Club, Tiziano Pratelli, del presidente del Leo Club, Federico Barsotti, e con la donazione al Teatro Era, rappresentato da Piergiorgio Cheli, di un Dae (defibrillatore). La classifica del talent è stata elaborata sulla base delle votazioni di una giuria composta sia da addetti ai lavori che da appassionati. La giuria, presieduta come sempre dal notaio Anna Gaudiano, comprendeva inoltre l’ex presidente Lions Leonardo Mattolini, la cantante lirica Roberta Ceccotti, il maestro di tango Daniele D’Onorio, il coreografo Fabrizio Signorini, l’ex presidente Leo Rachele Falchi e il presidente del GS Bellaria Cappuccini Pontedera, a cui andranno i proventi della serata, pari a 12.000 euro, destinati a finanziare la creazione di un parco giochi inclusivo per ragazzi con disabilità.

Ha vinto la competizione la Diablo Dance Evolution di Agliana con un’esibizione circense caratterizzata da evoluzioni sui tessuti aerei. Hanno avuto la meglio su la Crew di ballo della Italy Dance Village con Dentro la mia testa, mentre il terzo posto è andato alla cantante Romina Pieri.