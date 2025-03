Lineapelle: "Le difficiltà persistono, ma l’ottimismo torna a fare capolino"

Politica mobilitata a tutti i livelli per sostenere il conciario. Anche Forza Italia San Miniato è stata nei padiglioni di Fiera Milano con il coordinatore Biagioni ed i Consiglieri Altini e Vallini che hanno incontrato gli imprenditori e visitato gli stand. "La situazione del comparto conciario rimane delicata, sebbene i segnali di recupero mostrati durante la recente fiera di Milano siano incoraggianti – hanno detto all’esito degli incontri – . Come evidenziato da alcuni operatori, c’è stato un buon movimento e una leggera ripresa della fiducia, anche se questo si verifica con molta cautela e non coinvolge ancora tutti gli attori del settore". "Le difficoltà persistono, ma l’ottimismo, pur se moderato, sembra farsi strada tra i produttori e i distributori – aggiungono gli esponenti azzurri –. L’industria conciaria, purtroppo, continua ad affrontare sfide significative, ma questi piccoli segnali di fiducia sono importanti per alimentare la speranza di un graduale ritorno alla stabilità. Il comparto dovrà continuare a navigare con attenzione, cercando di adattarsi alle nuove dinamiche di mercato e alle esigenze di sostenibilità e innovazione".

Forza Italia – fa sapere il coordinatore Biagioni – continuerà ad essere a fianco a queste imprese "affinché il nostro comparto conciario torni ad essere com’è sempre stato motivo d’orgoglio e traino produttivo del territorio". Questa edizione della fiera, peraltro, passa in archivio con un ottimo riscontro di presenze ed un successo delle iniziative. Che sono state molte. La fiera ha saputo coinvolgere e stimolare la propria community attraverso una serie di progetti – organizzati all’interno di un vero e proprio Distretto della Creatività - che hanno raccolto consenso e entusiasmo: dalle sette sfilate di Lineapelle Designers Edition alle 20 installazioni di Lineapelle Interiors; dai laboratori artigianali "In The Making" alla mostra "Parole e Taffetà Capitolo II: Animalia".

C. B.