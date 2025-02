Lind paga col rosso il suo nervosismo. Mentre Hojholt non riesce ad alzare il ritmo

SEMPER 6 Fa da spettatore non pagante per tutto il pomeriggio ed è preso sul tempo da Pandolfi sulla conclusione che vale la sconfitta.

RUS 6 Preciso ogni volta che c’è da far partire l’azione dal suo lato, ammonito nell’unico intervento ruvido della sua gara.

CALABRESI 6 Si butta nella mischia e gioca quasi esclusivamente in anticipo sugli avversari.

CARACCIOLO 6 Il capitano non sbaglia praticamente nulla, né in pressione e neanche nelle coperture.

VIGNATO sv.

CANESTRELLI 6 Tenta di sfruttare fisico e qualità nel palleggio per incrementare il peso specifico nell’area avversaria, visto che non viene quasi mai chiamato in causa per difendere la propria porta.

PICCININI 6 La sua è una partita un po’ sgangherata sul piano del gioco, ma sono i suoi inserimenti in verticale che creano scompiglio. E poi chissà perché Var e arbitro hanno annullato il gol che avrebbe, probabilmente, indirizzato in modo totalmente differente la gara.

SOLBAKKEN sv.

ANGORI 5,5 Stantuffa in tandem con Sernicola sulla parte opposta, facendosi trovare puntuale quando la manovra trova lo sfogo sul suo sinistro. Che, però, stavolta è meno preciso del solito.

MOREO 6 La partita tatticamente bloccata gli impone di agire meno di fioretto e più di clava, per rompere l’equilibrio dalla metà campo in su. Colpisce a botta sicura al 91’ ma il palo gli ricaccia in gola l’urlo del gol.

MORUTAN 6 Bagna il nuovo debutto in nerazzurro con una prova concreta e ricca di spunti positivi. E va anche vicinissimo al gol con il destro, il piede meno educato.

MEISTER 5,5 Si alza dalla panchina per amplificare l’urto dell’attacco nerazzurro, ma non va oltre un paio di colpi di testa fuori misura e un pallone gestito nei pressi del fallo laterale.

LIND 5,5 Lo schieramento abbottonato degli avversari gli impediscono di sprigionare tutti i cavalli del suo motore. Si fa prendere dal nervosismo beccando il rosso a causa dell’esultanza provocatoria di Pandolfi.

ARENA 6 Tenta di accendere la luce ma non trova le linee vincenti.

INZAGHI 6 La sua squadra perde la prima gara interna del campionato a causa di un solo contropiede incassato nel finale. Prima i suoi uomini, nonostante le difficoltà procurate da un Cittadella compatto e molto fortunato, riescono comunque a far vacillare i granata senza centrare però il bersaglio grosso. Una sfida equilibrata decisa da episodi sempre sfavorevoli.

M.A.