Liceo Montale, la prima campanella. A Pontedera terminato il cantiere da 7,5 milioni

Pontedera (Pisa), 5 gennaio 2025 – Martedì mattina suonerà la prima campanella nella nuova scuola costruita nel cuore del Villaggio scolastico, ora pronta ad ospitare gli studenti e le studentesse del liceo Montale. Come da programma il 2025 degli studenti si aprirà con l’ingresso nella nuova sede di via Salcioli. Un’opera da oltre 7,5 milioni di euro portata avanti dalla Provincia di Pisa. E per l’occasione l’amministrazione comunale pontederese mette in campo un maggiore controllo per evitare disagi sulla viabilità.

“Saranno potenziate le pattuglie di Polizia locale, sia in fase di ingresso che di uscita dal Villaggio scolastico – spiegano gli assessori pontederesi Mattia Belli e Francesco Mori, con deleghe rispettivamente alla mobilità e all’istruzione – raccomandiamo a tutti pazienza, prudenza e comprensione, soprattutto nei primi giorni”. Nelle ultime settimane è stata ultimata ed arredata una struttura da 4.000 metri quadrati, su tre piani. Tra i vari intoppi che ha fatto slittare l’apertura, e lievitare i costi, l’ultimo in ordine di tempo è stato il rinnovamento della cabina elettrica presente tra la palestra del XXV aprile e il Fermi ala nord. Il nuovo Montale accoglierà all’interno del Villaggio, ulteriori 1.300 studenti, nel nuovo edificio portato a termine dalla Provincia di Pisa. Numeri importanti, che avranno bisogno di un necessario assestamento e che si andranno a sommare alle migliaia di presenze che già insistono sull’area. “Si tratta di uno stabile moderno che dà una risposta ai ragazzi e alle famiglie – aggiunge Belli –. Grazie al lavoro svolto dall’ente provinciale e che, come amministrazione comunale abbiamo sempre supportato, avremo una struttura all’avanguardia all’interno del nostro Villaggio scolastico che raggrupperà gli studenti che finora erano in altre sedi. Su viabilità e sosta chiediamo a tutti collaborazione e rispetto”.

Negli ultimi anni il liceo Montale, con i suoi indirizzi Linguistico, Scienze umane ed Economico sociale, ha aumentato notevolmente il numero degli iscritti e si è così sentita l’esigenza di ampliare gli spazi e trasferire la sede di via Puccini, e del Palazzo blu, all’interno del Villaggio scolastico. Fin dall’inizio del progetto della nuova scuola sviluppato dalla Colucci&Partners di Pontedera hanno partecipato più competenze specialistiche, dal dirigente scolastico ed i suoi collaboratori ad un pedagogista, questo per realizzare la struttura in base alle reali esigenze della scuola. Oltre a laboratori e spazi di relazione, ci sono 33 aule, che si vanno ad aggiungere alle 23 già disponibili nella sede attuale dell’istituto, che abbisogna in totale di 56 aule. Al suo interno le aule possono diventare agilmente laboratori condivisi più ampi.

Un’attenzione particolare è stata poi rivolta agli arredi, con lo slogan ‘less is more’: meno arredi ma di buona qualità. Martedì non ci sarà il classico taglio del nastro, saranno gli studenti i primi a conoscere la nuova scuola con la ripresa delle lezioni. L’inaugurazione vera e propria verrà fatta in un secondo momento.