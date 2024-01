Lezioni di inglese in biblioteca Puccini. Le organizza il Comune di Santa Croce. Iscrizioni aperte dall’8 gennaio. Tre corsi di lingua inglese per vari livelli gestiti da Nkey e tenuti da insegnanti qualificati Celta. Ogni corso avrà la durata di 40 ore (20 lezioni da 2 ore). Ecco le proposte: Start up (corso base per chi si avvicina per la prima volta o quasi alla lingua inglese, inizio giovedì 25 gennaio dalle 20,45 alle 22,45), Speak up 1 (per chi desidera approfondire le basi grammaticali già acquisite e iniziare a conversare, inizio lunedì 22 gennaio dalle 20,45 alle 22,45) e Speak up 2 (per chi desidera perfezionare le conoscenze linguistiche già acquisite e la capacità di conversare, inizio 24 gennaio dalle 20,45 alle 22,45). Sul sito www.academynkey.it/test è possibile verificare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese. Info: 0571 30642, 0571 389850.