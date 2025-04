Lezione a Roma per gli studenti della Guerrazzi

Successo anche della seconda fase del progetto da "Castelfranco a Roma", il percorso di educazione civica sviluppato dall’istituto comprensivo Leonardo da Vinci, che quest’anno ha coinvolto i ragazzi della quinta A e quinta D della scuola primaria Guerrazzi. I giovani sono andati a Roma, dove ad attenderli c’erano l’assessore alla scuola Nicola Sgueo e il sindaco Fabio Mini. Scopo della gita nella capitale era quello di far vedere ai ragazzi i luoghi dove in Italia viene esercitata la forma più alta di democrazia. Gli studenti, accompagnati dalle insegnanti, dal primo cittadino del loro comune e dall’assessore sono entrati e hanno visitato il palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei deputati. I giovani studenti hanno potuto vedere anche l’aula dove si riunisce la Camera. I ragazzi della Guerrazzi poi hanno visto il Quirinale, sede dalla presidenza della Repubblica. La gita poi è continuata visitando altri luoghi storici simbolo della capitale, tra cui Colosseo. Le docenti che hanno accompagnato i ragazzi a Roma oltre alla vicepreside Picchi sono Romina Salvadori, Maria Stella Stanco, Sabrina Virgili, Angela Tamberi. "Sono orgoglioso – ha spiegato il sindaco Fabio Mini, che era con loro in tutto il percorso - della visita dei nostri ragazzi a Montecitorio, una delle istituzioni più alte della nostra Repubblica. Questa gita è l’apice di un nuovo programma di educazione civica, che gli insegnanti e il dirigente del nostro istituto comprensivo stanno attuando efficacemente come richiesto dal governo. La consapevolezza del nostro ordinamento è la base per una crescita nei valori della democrazia e della giustizia".