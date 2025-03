L’ex sindaco assolto: "Il reato di peculato?. Non ci fu la volontà"

Il fatto non costituisce reato. L’ex sindaco di Pontedera ed ex presidente di Geofor dal 2010 al 2016, Paolo Marconcini, è stato assolto dalla Corte d’Appello di Firenze in merito alla vicenda dell’uso della macchina aziendale durante la carica di presidente Geofor. L’accusa era quella di peculato d’uso. "La Corte di Appello – spiega lo stesso Marconcini – ha valutato che non ci fosse la volontà da parte mia di commettere scientemente peculato, essendoci una discussione aperta in merito all’attribuzione di un fringe benefit per l’auto, come avveniva per altri quadri e dipendenti, ed avendo io pagato alla Geofor, per il periodo interessato, una cifra relativa all’uso dell’auto, in modalità di benefit. L’addebito riconosciuto verso la Geofor dal Tribunale per l’utilizzo privato dell’auto era di 132 euro e la cifra da me corrisposta all’azienda per lo stesso periodo, in base alle tabelle Aci, è stata invece ben maggiore, e cioè di 3.305 euro, come attestato dalle fatture pagate all’azienda. Oggi, marzo 2025, sono scaduti i termini per eventuali ulteriori ricorsi che la Procura della Repubblica non ha avanzato e, quindi, la vicenda si è definitivamente conclusa con l’assoluzione. Ci sono voluti 10 anni! Nel mezzo c’è stato il Covid, però i tempi della giustizia sono stati comunque lentissimi". Esulta il Partito Democratico di Pontedera. "Della specchiata onestà di Paolo Marconcini – dicono – l’intera comunità del Partito Democratico di Pontedera non ha avuto mai alcun dubbio in questi lunghi 8 anni, già agli albori della vicenda, quando l’allora segretario comunale Tognetti aveva avuto modo di bollare il clamore suscitato dalla notizia come un lampante caso di "gogna mediatica" sfruttata ad arte da una certa parte che si mostra garantista solo quando i protagonisti possiedono il loro stesso colore politico. Che allora questa sia una triplice occasione: non solo per felicitarsi con Paolo Marconcini per la chiusura positiva di una vicenda francamente ridicola, non solo per ricordare a tutti noi che per giudicare un fatto spesso si deve tacere ed aspettare chi ne ha la competenza, ma anche e soprattutto un modo per ringraziarlo dell’impegno speso per la nostra comunità prima da amministratore e dopo come dirigente di una società, la Geofor, che sotto la sua gestione è cresciuta". Esprime "estrema soddisfazione, con la nostra sempre ribadita fiducia nell’onestà, l’onorabilità e la dedizione al bene pubblico di Paolo Marconcini" anche la sezione Bertelli del Pd di Fuori del Ponte che ha pubblicato sui propri canali social l’intera dichiarazione dell’ex sindaco attraverso la quale racconta la vicenda e ringrazia tutte le persone che gli sono state vicine in questi anni.