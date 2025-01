L’ex assessore sfida il sindaco: "Faccia a faccia sul Palazzo Rosa"

PONSACCOL’ex assessore Sanuele Ferretti non ci sta e sfida il sindaco Gabriele Gasperini. "A questo punto chiedo un confronto pubblico con il sindaco di Ponsacco – ha scritto Ferretti sui social dopo le dichiarazioni di Gasperini rese note anche dal nostro giornale – Un faccia a faccia mettendo a conoscenza dei fatti tutta la cittadinanza". Ferretti è disposto a presentarsi al confronto con il sindaco con carte e testimonianze per ripercorrere l’intera vicenda.

Dalle elezioni finite al ballottaggio tra lo stesso Gasperini e Fabrizio Lupi del centrosinistra, all’accordo per l’appoggio elettorale a Gasperini della lista Civitas Ponsacco Samuele Ferretti (che al primo turno aveva sostenuto la candidatura a sindaco di Federico D’Anniballe) fino alla vittoria di Gasperini e alla nomina di Ferretti assessore al sociale ed entrare nel dettaglio dell’attività della giunta, le riunioni a cui sindaco ed (ex) assessore hanno partecipato insieme per la questione del Palazzo Rosa. E fino all’ultimo giorno di novembre quando Samuele Ferretti ha deciso di sostenere la famiglia Giusti nella difesa della casa di proprietà in via Sauro che i rom sotto sfratto dal palazzo di via Rospicciano volevano occupare.

"Prendo atto di quanto affermato dal sindaco e ormai non mi meraviglio più di niente – le parole di Ferretti – Dopo anni di battaglie in prima linea per la legalità è improponibile accettare un cambio di percoso a quanto promesso alla cittadinanza. Ricordo la promessa fatta dal sindaco a tutti i ponsacchini con l’ordinanza di sgombero dopo la vittoria con il ricollocamento fuori dalla provincia di Pisa. Io ho appoggiato l’attuale amministrazione credendo in questo. Una totale delusione. A questo punto chiedo un confronto pubblico con il sindaco, io e lui, senza i partiti. Perché il centro della questione è lo sgombero del Palazzo Rosa. Il resto sono chiacchiere, come il fatto che io abbia parlato male di lui o non sia stato allineato con la giunta".

Il sindaco Gabriele Gasperini che dice? "Ferretti mi ha messo in bocca parole che non ho mai pronunciato, l’ho smentito. Per Ferretti Miss Italia finisce qui". Chiude il sindaco parafrasando una celebre frase dei conduttori del celebre concorso nazionale di bellezza.