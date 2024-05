L’Emporio Solidale ha aperto. C’è anche il Centro di ascolto

CASTELFRANCO

L’Emporio Solidale di Castelfranco, al 44 di corso Bertoncini, ha iniziato la sua attività. E’ aperto il lunedì (dalle 9 alle 11,30) e il giovedì (15-17). Al suo interno ha il Centro di ascolto (mercoledì 9-11,30). L’Emporio Solidale di Castelfranco "vuole essere un luogo dove persone e famiglie in condizione di fragilità e vulnerabilità socio-economica potranno trovare generi alimentari, prodotti d’igiene personale e igiene della casa, ascolto e solidarietà", si legge in una nota.

L’iniziativa è frutto di un accordo tra Misericordia e Caritas parrocchiale di Castelfranco, Comune e Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa. Il servizio di consegna di pacchi alimentari della Caritas è sostituito dall’Emporio. "L’idea fondamentale del progetto è quella di rendere l’esperienza dell’Emporio simile a quella del fare una spesa in un normale negozio – si legge ancora nella nota – Alle persone ammesse al servizio è assegnata una tessera con un punteggio mensile, i punti caricati sulla tessera potranno essere utilizzati nell’arco di un mese per fare gratuitamente la spesa all’Emporio".

"La finalità del progetto è quella di sostenere il diritto delle persone, che si trovano in condizioni di svantaggio economico, a vivere dignitosamente, garantendo loro per quanto possibile l’accesso ai beni primari, a partire dal diritto al cibo – conclude la nota – Sarà un punto di ascolto, relazione e orientamento ai servizi che lavorerà in contatto con i servizi sociali. Obiettivo del progetto è anche quello di rompere l’isolamento e lo stigma sociale che spesso accompagna chi si trova in una situazione di difficoltà. L’Emporio rappresenta anche uno strumento di contrasto allo spreco alimentare. Si accede su segnalazione del servizio sociale".