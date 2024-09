L’economia circolare. Tornano gli Ecoincontri e il mercato Carboot. Prime bollette scontate

Bollette scontate, incontri e mercatini. L’autunno porta tante novità e conferme da parte di Ecofor service, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, che da anni organizza una serie di eventi rivolti alla comunità. Il primo sarà in programma sabato 28 settembre con il ritorno del Carboot, il mercatino di vendita e scambio di oggetti usati esposti direttamente dal proprio bagaglio dell’auto. Un ritorno voluto dopo il successo delle prime di edizioni di inizio estate. "Riprendiamo questa esperienza – spiega Antonio Pasquinucci, presidente di Ecofor service – con una cadenza mensile per renderlo un appuntamento fisso in via Del gelso, accanto al teatro Era". La formula di Carboot è nuova e avvincente: gli espositori pagheranno 10 euro per poter esporre la mercanzia, una cifra simbolica di cui l’intero ricavato andrà a una delle associazioni che ogni mese si alternerà per “guidare“ il mercatino. Una formula che sta incontrando un grande numero di espositori, oltre 100 auto già prenotate.

Il sabato successivo, il 5 ottobre alle ore 18.30 al Teatro Era, ripartono gli Ecoincontri. “La morale del castoro” è il curioso titolo scelto dall’evoluzionista Telmo Pievani che sarà intervistato dalla giornalista Marianna Aprile che torna a Pontedera per la terza volta. "Pievani ci dà la possibilità – spiega Pasquinucci – di conoscere argomenti attraverso un approccio con un linguaggio alla portata di tutti, che procede per fascinazione". Un approccio che piace al pubblico visto che ha sempre riempito il Teatro Era fino all’ultimo posto e che ha già raggiunto il tutto esaurito anche per Pievani. Ma Ecofor fa sapere che la lista d’attesa e aperta.

L’azienda di Gello riprenderà anche quest’anno i laboratori negli istituti scolastici della Valdera per parlare di energia e ambiente. E a proposito di energia, proprio in questi giorni Ecofor ha consegnato le prime fatture alle 80 associazioni sportive e culturali e alle parrocchie di Pontedera, Calcinaia e Cascina che, dal marzo scorso, acquistano energia elettrica “verde” a tariffe agevolate.

"Ringraziamo Ecofor – spiega l’assessore Alessandro Puccinelli – per l’impegno che mette sullo sviluppo del tema dell’ambiente". Gli fa eco l’assessora Sonia Luca: "L’iniziativa del Carboot coinvolge l’ambito sociale. La gestione dei rifiuti è un team ancora caldo in certi quartiere ed è importare cercare di dare una informazione sull’importanza di smaltire in modo corretto".