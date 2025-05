L’economia circolare al centro di Ecodays

L’importanza di ridurre i rifiuti e la sua complessità nel farlo, i nuovi modelli di business rappresentati dalla trasformazione dei rifiuti in prodotti, l’evoluzione delle buone pratiche per arrivare ad una produzione integrata. Sono alcuni degli argomenti che sono stati affrontati ieri, in occasione degli Ecodays 2025, durante il convegno internazionale ‘Economia circolare e gestione dei rifiuti, dalla prevenzione alla chiusura sostenibile del ciclo’. Un convegno organizzato da Ecofor Service Spa in collaborazione con l’Ufficio di collegamento con l’UE della Giunta regionale Toscana. I lavori sono stati coordinati da Samuele Pii della Direzione generale della Giunta Regionale, di fronte a platea gremita di addetti ai lavori e cittadini interessati. Si è parlato anche di come trasformare gli scarti industriali in materiali funzionali e sostenibili e sono stati illustrati i cambiamenti dello smaltimento in discarica negli ultimi 20 anni, illustrando il caso rappresentato da Ecofor, fino al ruolo delle discariche oggi e della questione cruciale del ruolo che dovranno avere nei prossimi anni. Quella di ieri è stata anche la giornata della lectio magistralis sulle crisi climatica di Mario Tozzi, primo ricercatore del Cnr e divulgatore scientifico. Hanno partecipato gli studenti di alcune classi dell’istituto Gandhi, del liceo scientifico XXV Aprile e dell’Iti Marconi di Pontedera ed i ragazzi hanno risposto con interesse alle sollecitazioni di Tozzi, rivolgendogli molte domande.

Gli Ecodays proseguono anche nella giornata di oggi e per tutto il weekend fino a domenica. Stamani dalle 8.30 alle 12 nuove visite gli impianti Ecofor, aperte ai cittadini e alle scuole del territorio. Alle ore 10.30, per le scuole, e alle 15, per tutti i cittadini, al padiglione Ecodays della sede di Gello di Ecofor Service, ci sarà l’evento Cucinare senza spreco organizzato dall’associazione Lunperlaltro che presenterà il suo interessante Ricettario anti-spreco, che contiene ricette che consentono di creare piatti gustosi e nutrienti utilizzando ingredienti semplici e talvolta scartati. Alle 16.30 a I Fabbri, davanti alla scuola dell’infanzia, settima tappa del tour nei quartieri e nelle frazioni di Pontedera dello spettacolo ‘Fino all’ultimo riciclo’ degli Eco3, con Ecomerenda per i bambini, Ecoaperitivo per gli adulti e musica dal vivo. Alle 18.30 ci sarà la premiazione dei vincitori del concorso ‘Ecofor Libri’ per le categorie Narrativa ragazzi e Narrativa adulti. E ancora dalle 10 alle 12, riservato alle scuole, e dalle 17 alle 19, aperto a tutti, in piazza Cavour a Pontedera ci sarà l’Ecolab Playgreen, il laboratorio per bambini e ragazzi con la realizzazione di piccoli oggetti ricordo con materiali riciclati. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30, sul piazzone resta in funzione il Ledwall Virtual Tour, il maxischermo immersivo che consente ai visitatori di compiere un viaggio virtuale all’interno degli impianti di Ecofor Service.