L’eccellenza a teatro "Atlantis", il nuovo lavoro di ricerca della Compagnia della Fortezza

di Ilenia Pistolesi

Dal 28 luglio al 3 agosto al via il progetto Compagnia della Fortezza 2023, con la direzione artistica di Armando Punzo e la direzione organizzativa di Cinzia de Felice. Si tratta di un focus progettuale che, accanto alla presentazione dell’ultimo lavoro della Compagnia, che inizia quest’anno un nuovo percorso di ricerca artistica, propone una serie di importanti attività, mostre e approfondimenti su quanto la poetica e la pratica della Compagnia della Fortezza sono riuscite a generare in trentacinque anni di attività nel carcere di Volterra. Dal 28 luglio al 3 agosto alle 16.30 la Compagnia della Fortezza presenta in prima nazionale, nella Fortezza Medicea, ‘Atlantis - Capitolo 1 La Permanenza’, con la drammaturgia e la regia di Armando Punzo (Leone d’oro 2023 alla carriera alla Biennale di Venezia).

La nuova ricerca prende avvio dal concetto di permanenza con cui si era concluso il ciclo dedicato a Naturae. Così il lavoro nelle parole di Punzo: ""Permanere non è immobilità. E’ affermazione di stato, è conquista di un altro luogo, non è una beata torre d’avorio, fuga dalla realtà, è consapevolezza di una scelta, è conoscenza, è sapere, è frutto faticoso di un lavoro che agisce interiormente nell’uomo e esteriormente nel mondo. Giustifichiamo continuamente le nostre mancanze di coraggio, le nostre umane debolezze e fragilità, difendiamo il nostro recinto.. Ma l’Uomo ideale è sempre presente. La ricerca della possibile perfezione nella natura umana è la luce verso cui orientarci"". Arricchiscono e completano il focus progettuale una serie di mostre, installazioni, masterclass, incontri e approfondimenti. Dal 25 luglio al 3 agosto si svolge la masterclass di alta specializzazione con la Compagnia della Fortezza, mentre dall’esperienza del progetto Per Aspera ad Astra nasce un film documentario per raccontare la straordinaria storia di una comunità di artisti che ha scelto di svolgere la loro ricerca artistica e sviluppare le loro poetiche all’interno di un carcere e che, a partire dall’esperienza unica della Compagnia della Fortezza, si sono messi in rete e hanno iniziato a collaborare tra loro grazie al progetto. La realizzazione del film documentario è stata affidata al regista Gianfranco Pannone, autore di numerosi e apprezzati film documentari. Il progetto verrà raccontato in un incontro dal titolo " Appunti per un Film" (sabato 29 luglio alle 18 Fortezza Medicea).

Dal 21 luglio ecco la mostra fotografica La Compagnia Della Fortezza nella Salina Locatelli , a cura di Cinzia de Felice. Dopo aver abitato per due anni il centro di Lajatico per ArtInsolite, la mostra ritorna nel luogo dove tutto ha avuto origine, la salina, diventando installazione permanente che andrà a arricchire ulteriormente uno dei siti industriali più unici e visitati del territorio, che ha saputo aprirsi alla comunità esterna grazie alla cultura e ospitando alcuni tra i più importanti eventi spettacolari degli ultimi anni. Foto di Stefano Vaja, Mauro Fanfani, Nico Rossi, Marco Mario Gino Eugenio Marzi, Cinzia de Felice.