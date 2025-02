Le Volpi vanno in scena al teatro. Dei Coraggiosi

POMARANCEGiovedì 6 febbraio, al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance proseguono gli appuntamenti con la stagione teatrale curata da Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Pomarance, in sinergia con Officine Papage. La compagnia aretina Capotrave porta in scena Le Volpi, una storia di corruzione nella provincia italiana. Nella cornice di un agosto assolato due notabili della politica locale (Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia) e la figlia di uno di loro (Federica Ombrato) si incontrano per ragionare di affari e spartirsi in maniera apparentemente innocente favori, concessioni, accordi stretti per personale tornaconto. Vera protagonista della storia e la provincia, microcosmo in cui le dinamiche di potere finiscono spesso per avere a che fare con desideri e ossessioni dei singoli individui. Uno spettacolo ispirato alla lettura del romanzo Todo modo di Leonardo Sciascia e alla commedia seicentesca Volpone di Ben Jonson; una riflessione sul sottile confine tra amicizia e clientelismo e su come una pratica di malcostume risulti tanto radicata nelle modalità di affrontare la cosa pubblica, da risultare, agli occhi di chi la pratica, persino giustificabile. Info: Biglietto intero 10 € ridotto 8 € Prevendita online su liveticket.it e il giorno di spettacolo presso la biglietteria del teatro dalle ore 20.00. Prenotazione biglietti tramite mail a [email protected], tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007 il giorno che precede lo spettacolo e il giorno di spettacolo nel seguente orario 16:00-18:00.