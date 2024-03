Le pittrici del paese. Mostra collettiva al museo Kienerk

Il territorio della provincia di Pisa, in questi giorni, ha visto tante inziiative – della tradizione o originali – per celbrare le donne. Fauglia ha fatto una scelta carica di significati e indubbiamente di grande interesse, perchè ha toccato anche l’arte. L’arte delle donne. In occasione della giornata internazionale della donna l’amministrazione comunale in collaborazione con il Museo Kienerk (una realtà di grand eimportanza, per tutto il territorio) e la cooperativa Microstoria ha promosso una mostra al femminile con le opere di artiste faugliesi: Sabrina Cerrai, Alice Bologni, Liliana Giannecchini, Giulia Brandoli, Michela Guidi, Adriana Carta, Marina Perrone, Linda Guidi, Clara Nocera.

"Grazie a queste artiste - ha commentato il sindaco Alberto Lenzi inugurando l’esposizione – abbiamo l’occasione di rinnovare il nostro impegno per il pieno raggiungimento della parità di diritti tra uomini e donne. Il percorso verso un cambiamento radicale di cultura e di senso comune è ancora lungo ma senza di esso non vi sarà nè civiltà nè giustizia". La mostra è stata inaugurata, appunt, l’8 marzo. Ma c’è ancora tempo per poterla visitare ed apprezzare.

L’esposizione delle opere è visitabile per tutto il mese di marzo ogni sabato e ogni domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 (ad esclusione del giorno di Pasqua).

C. B.