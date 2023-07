Le ondate della movida scuotono la città e alimentano le polemiche

Una città invasa dal popolo della notte. La movida cresce ancora. E, specie nel giorno di mercoledì, porta un fiume di giovani nel centro storico. Tra allegria e polemiche. Anche nell’ultima serata si sono registrati episodi di sosta selvaggia con macchina che hanno ostruito l’uscita da arre private. I cittadini hanno lamentato il disagio sui social. Questo nonostante il "correttivo" del bus navetta gratuito le limitare al massimo la presenza di macchina in centro storico. Nei giorni scorsi, inoltre, si apprende, c’è stato anche un episodio di rissa tra ragazzi che fortunatamente è stata subito sedata. Ma è chiaro che la straordinaria quantità di presenza può generare – complice anche qualche bicchiere di troppo– episodi di questo genere. Per quanto riguarda i commercianti ci sono ancora lamentele sulla gestione della Zona a traffico limitato che è stata al centro anche di un recente in contro con l’amministrazione. Ma le parti restano su posizioni diverse.